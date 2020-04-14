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В Донецке показали, как сегодня выглядит улица вблизи разрушенного аэропорта (Фото)

14.04.20 08:36
Скриншот видео YouTube
Скриншот видео YouTube

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка поделился кадрами с улицы Стратонавтов, что находится на северной окраине города, вблизи разрушенного аэропорта.

Дончанин на легковом авто проехал по ул. Стратонавтов.

Он сообщил, что 5-этажку на этой улице «власти» пообещали восстановить. Сейчас около нее – большое количество мусора. «Окна вставили всем. Выбросили лишний мусор из квартир. Выглядит она вот так вот сейчас», – сообщил дончанин.

Также он проехал мимо воинской части, добрался до развилки, где дорога налево ведет к аэропорту. Дончанин же свернул вправо, миновал храм, возле которого стояли автомобили ОБСЕ, и выехал на ул. Артемовскую.

Напомним, битва за Донецкий аэропорт продолжалась 242 дня: с 26 мая 2014-го по 21 января 2015 года. Объект обороняли военнослужащие целого ряда частей Вооруженных сил Украины и бойцы добровольческих подразделений. В ДАПе, по разным данным, погибло от 200 до 500 украинских солдат и до 800 членов незаконных вооруженных формирований.

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