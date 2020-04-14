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В «ДНР» сообщили о 38 нарушителях карантина за неделю

14.04.20 09:51
Донецк / Скриншот видео с YouTube-канала «Виконста»
Донецк / Скриншот видео с YouTube-канала «Виконста»

В «ДНР» за неделю зафиксированы 38 фактов нарушения карантина. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«За прошедшую неделю сотрудники органов внутренних дел провели 2675 проверок граждан, находящихся на самоизоляции, и составили 38 протоколов по фактам нарушения карантина», – утверждают в «МВД».

Также сообщается, что были проведены 2099 проверок магазинов, в ходе которых задокументированы 7 нарушений санитарно-гигиенических норм работниками объектов торговли.

«С начала проведения проверок сотрудники полиции составили 63 протокола по фактам нарушения гражданами режима самоизоляции и 26 административных материалов в отношении представителей сферы торговли и общественного питания», – уверяют в «ДНР».

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