В Краматорске выявили 32 нарушителя режима самоизоляции

В Краматорск продолжают прибывать люди, эвакуированные из стран, где распространено коронавирусное заболевание. Они находятся под медико-санитарным наблюдением и обязаны находиться в самоизоляции, однако часть из них нарушают правила карантина. Об этом сообщает Краматорский городской филиал ГУ «Донецкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» в Facebook.

«В город прибыли 175 человек, которые пересекали границу Украины из стран, где зарегистрированы вспышки заболевания COVID-19. Каждый день списки обновляются и дополняются. Сейчас под наблюдением на самоизоляции дома остается 36 человек», – говорится в сообщении.

Выполнение требований по самоизоляции контролируется специалистами Краматорского городского филиала ГУ «Донецкий ОЛЦ МЗ Украины», семейными врачами центров первичной медико-санитарной помощи №1 и №2 и сотрудниками Краматорского отдела полиции ГУНП в Донецкой области.

Как отмечают краматорские эпидемиологи, в случае выявления нарушений соблюдения режима самоизоляции или отсутствия людей по указанному ими адресу информация направляется начальнику Краматорского отдела полиции. По состоянию на 13 апреля, такая информация была направлена медиками в отношении 32 человек.

На территории Краматорска заболевших COVID-19 пока не зарегистрировано. Всего с начала мониторинга в городе было выявлено 16 человек с подозрением на коронавирусное заболевание.