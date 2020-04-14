В СММ ОБСЕ рассказали о стрельбе неподалеку патруля Миссии

На железнодорожном вокзале в неподконтрольной украинскому правительству Ясиноватой (Донецкая обл.) рядом с наблюдателями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ попали боеприпасы. Инцидент произошел в понедельник, 13 апреля. Об этом сообщается в оперативном отчете СММ ОБСЕ, обнародованном в тот же день.

Сообщается, что 13 апреля патруль СММ в составе 4-х сотрудников на 2-х автомобилях находился возле железнодорожного вокзала в неподконтрольной украинским властям Ясиноватой для мониторинга соблюдения локального режима прекращения огня для содействия обеспечению работы Донецкой фильтровальной станции.

«Несмотря на то, что были предоставлены гарантии безопасности по соблюдению локального режима прекращения огня, в 13:23 двое членов патруля Миссии, которые стояли снаружи, услышали 9 взрывов неопределенного происхождения и 6 очередей из стрелкового оружия примерно в 1-2 км на юг, а также свистящий звук, по их оценке, трех пуль, выпущенных из стрелкового оружия, или трех осколков боеприпасов на разном расстоянии над их головами. Впоследствии со своей позиции наблюдатели заметили, как они попали в разные места к югу от них: в наружную стену здания вокзала (ориентировочно в 20–50 м), в землю (примерно в 50 м) и в вагон (на расстоянии около 100 м)», – сообщили в СММ ОБСЕ.

Наблюдатели немедленно переместились на 1 км севернее железнодорожного вокзала в Ясиноватой и продолжили осуществлять мониторинг соблюдения режима прекращения огня для содействия обеспечению функционирования ДФС. Патруль благополучно вернулся на базу, расположенную в неподконтрольном правительству Донецке.