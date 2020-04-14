Разрешение на работу продуктовых рынков будет отменено, – Ляшко

Разрешение на работу продуктовых рынков во время карантина будет отменено из-за нарушений на местах. Об этом заявил в эфире программы «Свобода слова» на канале «ICTV» в понедельник, 13 апреля, заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Он отметил, что его постановление разрешить местным властям открывать продуктовые рынки во время карантина влияло на цены в супермаркетах и увеличивало доступность продуктов питания. Однако, по словам Ляшко, на местах начали злоупотреблять этим разрешением.

«Хотя было четко прописано, когда можно открывать, что руководство рынка должно обеспечить как и посетителей, так и работников рынка средствами индивидуальной защиты, но мы имеем большие нарушения», – рассказал главный санитарный врач.

«С завтрашнего дня постановление утратит силу. Здравого смысла нет. Это то же самое, что и доступ к храмам. Почему-то мы думаем, что "пронесет"», – подчеркнул Ляшко.

Напомним, 31 марта Министерство здравоохранения Украины приняло постановление, в котором были определены условия работы продуктовых рынков во время карантина.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «ICTV»