RU
Все новости

Жители Луганска сообщают о масштабном пожаре (Фото)

14.04.20 09:12
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Луганске произошел масштабный пожар. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как рассказывают очевидцы, в восточной части города, у реки Луганки – в районе «Лугансктепловоза» и трамвайного депо, загорелся сухой камыш. Возгорание произошло ближе к вечеру, и пожар быстро распространился на большую площадь. Как отмечают люди, пламя поднималось очень высоко.

Как сообщает пресс-служба «МЧС ЛНР», пожар произошел 13 апреля на ул. Фрунзе, он был ликвидирован в 23:33. «В результате неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц горел камыш на площади 40 га на открытой территории», – утверждают в «МЧС».

В пресс-службе также сообщают, что к тушению привлекались 33 сотрудника «МЧС».

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк