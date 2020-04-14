Жители Луганска сообщают о масштабном пожаре (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Луганске произошел масштабный пожар. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как рассказывают очевидцы, в восточной части города, у реки Луганки – в районе «Лугансктепловоза» и трамвайного депо, загорелся сухой камыш. Возгорание произошло ближе к вечеру, и пожар быстро распространился на большую площадь. Как отмечают люди, пламя поднималось очень высоко.

Как сообщает пресс-служба «МЧС ЛНР», пожар произошел 13 апреля на ул. Фрунзе, он был ликвидирован в 23:33. «В результате неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц горел камыш на площади 40 га на открытой территории», – утверждают в «МЧС».

В пресс-службе также сообщают, что к тушению привлекались 33 сотрудника «МЧС».