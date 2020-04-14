Нарушение карантина: Что делать, если остановила полиция, и как оспорить штрафы

В Украине неделю назад существенно ужесточили правила карантина. Людям запретили ходить в общественных местах без масок, посещать парки и собираться в группы более чем по два человека. За любое нарушение установленных правил грозит штраф от 17 тыс. до 34 тыс. грн, пишет «Сегодня».

Учитывая ситуацию вокруг, полиция вполне может остановить того или иного прохожего, поэтому здесь важно не паниковать и четко знать, что делать в таких случаях. Сергей Тарасюк управляющий партнер АО «Тарасюк и партнеры», по пунктам рассказывает, что нужно делать, если вас остановила полиция:

уточнить данные сотрудника полиции, а именно переписать ФИО и номер служебного удостоверения, должность и номер значка;

поинтересоваться причиной остановки и проверки документов;

если визуально вы не нарушаете запретов, введенных постановлением Кабмина № 255 от 02.04.2020 г. – не находитесь на территории детской или спортивной площадки, парка или зоны отдыха – то причин и нет.

«Если вы услышали о совершении вами административного правонарушения по ст. 44-3 КУоАП, желательно пригласить знакомого адвоката (штраф то немаленький)», – добавляет Тарасюк.

Если знакомого адвоката поблизости не оказалось, то алгоритм действий следующий:

уточнить у полицейского, включена ли «боди-камера» (она должна быть включена);

фиксируйте все общение с полицейским на свой телефон;

перед составлением протокола об административном нарушении у вас есть право дать свои объяснения: как устно на боди-камеру, так и письменно (как правило, у сотрудника полиции должен быть бланк при себе). В протоколе укажите обязательно, где находятся объяснения, а также краткое несогласие с протоколом.

«Помните, что видеофиксация нарушения вами запретов тоже будет доказательством со стороны полиции (например, вы шли в общественном месте без маски). Никаких объяснений, фиксирующих признание вами нарушения карантина со ссылкой на конституционные права, не надо. Фиксируйте место, где вас остановили (оно вполне может быть и не общественным), или, например, причину нахождения в парке (вы вполне могли идти на работу со служебной целью)», – советует Тарасюк.

После того, как протокол составлен, вам обязаны вручить его копию. Убедитесь, что она хорошего качества и на ней все можно прочесть. Материалы административного дела передадут в районный суд по месту фиксации административного нарушения. Для того, чтобы знать, когда будет рассматриваться дело, следите этим на сайте Судебной власти (поиск по своей фамилии и конкретному районному суду).

«После назначения административного дела к рассмотрению, рекомендую предварительно ознакомиться с материалами дела. Если там не будет обнаружена видеозапись или ваши пояснения, то стоит подать ходатайство на имя судьи об истребовании данных материалов с обоснованием их важности. Также можете приложить свои доказательства через ходатайство. Сотрудников полиции, которые составили протокол, также можно допросить в суде, но такое ходатайство должно быть мотивированным и в письменном виде. Во время первого слушания суд рассмотрит ходатайства и примет решение об отказе или удовлетворении. И только после получения всех доказательств можно переходить к рассмотрению», – отметил Тарасюк.

Помимо Нацполиции, вас могут остановить за нарушение карантина и представители других служб. Это могут быть работники органов здравоохранения, но это, вероятнее всего, в том случае, если вы находитесь на территории больницы. Также остановить могут сотрудники органов санитарно-эпидемиологической службы (вполне возможно – вместе с полицией в местах обсервации или принудительной изоляции) и уполномоченные органами местной власти (исполкомами), в Киеве – это КГГА, то есть различные «муниципальные варты» и т.д.

Что касается понятых, то их участие необязательно при составлении протокола по ст. 4404 КУоАП.

«Участие понятых обязательно при личном досмотре (например, вы не имеете документов для удостоверения личности). Сотрудник полиции, чтобы не морочиться с доставкой в райотдел, может провести личный досмотр, мотивируя подозрение на ношение запрещенных вещей. В таких случаях досмотр возможен только поверхностный, без обыска в сумку или карманы. Поэтому при любых попытках обыскать требуйте вызова следственно-оперативной группы», – объясняет Тарасюк и добавляет, что полицейские обязательно должны быть в масках.

О том, насколько такие запреты законны, до сих пор ведутся дискуссии. Дело в том, что новые ограничения, которые ввел Кабинет министров, нарушают конституционные права граждан. Анатолий Яровой, адвокат, партнер АО «Радзиевский и Яровой», рассказывает, что ограничения прав и свобод граждан могут, согласно Конституции, вводиться только законами, а не постановлениями правительства. Поэтому, по сути, постановление №211 является неконституционным.

«Любые штрафы, которые будут выписаны на основании незаконного постановления Кабмина и других актов, незаконны без введения чрезвычайного положения. Ограничения прав и свобод граждан должны быть обжалованы при рассмотрении протокола в суде. Чем жестче будет позиция "правонарушителей" при рассмотрении таких дел, тем раньше выработается однозначная практика о нарушении прав граждан, тем быстрее незаконные документы (протоколы) будут отменены», – говорит Яровой.

Сергей Тарасюк добавляет, что решение будет принимать районный суд по протоколу, а не полицейские. Поэтому протокол сначала пройдет судебный контроль.

«Если же вас не устроит решение районного суда по причинам его: незаконности (постановление Кабмина в обход Конституции); необоснованности (суд не изучил всех доказательств по делу); немотивированности (суд дал неправильную оценку доказательствам); или примененная мера административного взыскания слишком сурова – обращайтесь с жалобой в апелляционный суд», – говорит Тарасюк.

Анатолий Яровой отмечает, что суды работают в режиме карантина, админпротоколы не в приоритете, быстро их никто не рассмотрит. Кроме того, чтобы суд принял решение о наложении штрафа, – одного протокола недостаточно.

«Нужны еще доказательства, в том числе того факта, что деяние совершено умышленно и противоправно (что человек осознавал, что нарушает закон). А поскольку сам правовой акт (постановление Кабмина), на основании которого эти штрафы выписываются, – незаконный, то ни о какой противоправности не может быть и речи», – пояснил Яровой.

Что касается работы судов на данный момент, то юристы отмечают, что суды сейчас работают с учетом рекомендаций Совета судей Украины, а именно – обязательно рассматривают в открытом режиме только неотложные дела (уголовной юрисдикции), а также рассматривают дела, которые можно рассмотреть в письменном производстве или без участия сторон (по согласию сторон).

«Поэтому административное дело в открытом режиме никто рассматривать не будет, а предложат рассмотреть без участия сторон. Следует учесть, что если вы уверены в своей позиции, то можно подать все необходимые объяснения и ходатайства об истребовании доказательств. И уже после этого можно соглашаться на рассмотрение дела без участия сторон. В ином случае я бы не рисковал, а согласился на рассмотрение дела в обычном режиме после окончания карантина», – говорит Тарасюк.

Юрист подытожил, что стоит помнить о процессуальных сроках. На рассмотрение дела по этим статьям отведено всего 3 месяца с даты самого нарушения, по истечению которых разбирательство будет закрыто автоматически.