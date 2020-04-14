Внимание, фейк: «Массовое заражение» коронавирусом среди врачей в Мариуполе

В Мариуполе распространяются слухи о том, что якобы в городе многие медработники болеют коронавирусом. Основанием для этого стал факт заболевания одного из семейных врачей поликлиники №2, однако никакого массового распространения коронавируса среди медиков нет, передает «Сайт города Мариуполя».

По информации городского совета и департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации, действительно среди 6-ти заболевших коронавирусной инфекцией в Мариуполе есть 1 семейный врач.

Как рассказали в поликлинике №2, заразилась 46-летняя женщина-врач, которая приходила на прием к 95-летней мариупольчанке по причине, не связанной с коронавирусом. Как только диагноз COVID-19 у пожилой женщины подтвердился, семейный врач сразу же отправилась на самоизоляцию.

При контакте с заболевшей врач была в маске, очках, но без перчаток, и этого хватило, чтобы заразиться, что говорит о высокой токсичности вируса.

В городе сразу определили круг контактных лиц. У всех, в том числе и медсестры, которая работала с этим семейным врачом, были взяты пробы на коронавирус. У всех контактных лиц оказался отрицательный результат, они здоровы.

В настоящее время врач тоже практически здорова. Первый контрольный тест на COVID-19 дал отрицательный результат. Она ожидает повторный тест, после чего сможет возобновить работу.

Как сообщили медики, у их коллеги заболевание проходило в легкой форме, даже без температуры.

«Мы не скрываем никакой информации о коронавирусе. Мы заинтересованы в том, чтобы мариупольцы получали максимально полную информацию о ситуации с COVID-19 и серьезно относились к своему здоровью и здоровью окружающих людей. Больше того: за сокрытие информации о коронавирусе предусмотрена криминальная ответственность для медиков», – подчеркнула заместитель городского головы Ксения Сухова.

Она сообщила, что врачи отделений, задействованных в лечении пациентов с подозрением на коронавирус, прошли обследование экспресс-тестами для определения COVID-19, результаты у всех отрицательные. И такие обследования среди медиков в Мариуполе будут проводить регулярно.