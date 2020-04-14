Сводка из зоны ООС за 13 апреля: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 7 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал украинские позиции:

у Широкино – из минометов калибром 82 мм;

у Песок – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Павлополем, Красногоровкой и Тарамчуком – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

в районе Опытного – из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли позиции Объединенных сил рядом с Крымским.

С начала текущих суток НВФ в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» дважды нарушили режим прекращения огня. Противник из станковых противотанковых гранатометов обстрелял украинские позиции у Авдеевки, а из крупнокалиберных пулеметов – рядом с Красногоровкой.

В штабе также отметили, что случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» заявляют, что «украинские военные за минувшие сутки 11 раз открывали огонь по прифронтовым районам ДНР. Общее количество примененных боеприпасов – 66 единиц. Применялась гаубичная артиллерия калибром 122 мм, минометы калибрами 82 и 120 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Обстрелам на донецком направлении подверглись районы "Вольво-центра", поселков шахты "Трудовская", Александровка, Луганское, Старомихайловка, Ясиноватой и села Каштановое, а также села Ясное вблизи Докучаевска, на мариупольском – окрестности села Саханка. В результате обстрела на западной окраине Донецка поврежден дом».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент публикации материала не обнародовали.