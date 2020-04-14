За выходные в Славянске и Краматорске выявили 18 нетрезвых водителей

За минувшие выходные в Краматорске и Славянске (Донецкая обл.) патрульные выявили 18 водителей с признаками алкогольного или наркотического опьянения. Об этом сообщает пресс-служба батальона патрульной полиции Краматорска и Славянска.

В патрульной полиции напомнили, что за управление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (совершенное впервые в течение года) штраф – 10200 грн с лишением права управления транспортными средствами на 1 год.

Если эти действия совершены повторно (вторично) в течение года – штраф 20400 грн с лишением права управления транспортными средствами на 3 года.

Если человек уже дважды в течение года привлекался к ответственности за подобные действия – штраф 40800 грн с лишением права управления транспортными средствами на 10 лет.