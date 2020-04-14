В Украине 3372 заболевших COVID-19, в том числе почти 600 медработников

В течение минувших суток на территории Украины, по данным лабораторных центров, подтверждено методом ПЦР* 270 новых случаев COVID-19, из них 64 медицинских работника. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Всего с начала эпидемии на территории Украины выявлено 11 974 подозрения на COVID-19, из них 1659 медработников. Подтверждено методом ПЦР 3372 случая заболевания, в том числе 594 медицинских работника», – сказал министр.

Максим Степанов уточнил, что за минувшие сутки госпитализировано 69 человек, из них 3 детей. На аппарате искусственной вентиляции легких находятся 4 человека. Выздоровели 22 человека за сутки, в том числе 3 медработника. В то же время умерли 5 пациентов с коронавирусным заболеванием.

Согласно данным Минздрава на 14 апреля, в Украине всего за период эпидемии зарегистрировано 98 летальных случаев COVID-19, 119 пациентов выздоровели.

По регионам по числу заболевших лидируют Киев – 551 случай, Черновицкая область – 546 случаев, Ивано-Франковская область – 332 случая.

В Донецкой области за минувшие сутки добавился 1 новый случай COVID-19 (всего 12), в Луганской области остается прежнее число заболевших – 3 человека.

*Сокращения: ПЦР – метод полимеразной цепной реакции.