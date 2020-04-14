Командование Медицинских сил ВСУ рассказало о ситуации с коронавирусом в армии

В Вооруженных силах Украины не выявлены новые случаи заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.

«На 07:00 14 апреля в Вооруженных Силах Украины новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 не зарегистрировано. Всего учтено 19 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, из них 1 человек выздоровел и 1 летальный», – сказано в сообщении пресс-службы.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 227 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток – 32 человека.