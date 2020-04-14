Глава Минздрава рассказал, на что пойдут почти 65 миллиардов фонда борьбы с COVID-19

Верховная Рада внесла изменения в закон о Государственном бюджете Украины, согласно которым был создан фонд борьбы с коронавирусом в размере 64,7 млрд. грн, и в правительстве уже утвердили целевое назначение этих средств. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент «Донецких новостей».

Средства фонда борьбы с коронавирусом, по словам министра, пойдут на следующие направления:

дополнительные выплаты медицинским работникам, повышение их заработной платы до 300%;

приобретение медицинского оборудования, прежде всего, аппаратов искусственной вентиляции легких, средств индивидуальной защиты, лекарств, которые используются непосредственно в процессе лечения COVID-19;

выплаты гражданам Украины, которые потеряли работу из-за кризиса, связанного с COVID-19;

оказание одноразовой денежной помощи членам семей медицинских работников, которые погибли от COVID-19;

пополнение резервного фонда госбюджета на 3 млрд грн. Из этих средств часть пойдет на финансирование расходов местных бюджетов для осуществления обсервации людей, которые приезжают из-за границы.

«Кроме вопросов, связанных с COVID-19, который все равно закончится, и мы все это с вами понимаем, у нас есть еще вопросы существования нашей системы здравоохранения, и на прошлой неделе мы начали аудит в целом этой системы. Пока могу сказать, что цифры и сигналы, которые мы получаем из регионов, – они тревожные», – отметил Степанов.

В связи с высокой заболеваемостью среди медработников глава Минздрава сообщил, что на заседании Верховной Рады 13 апреля были внесены изменения в законодательство о защите населения от инфекционных заболеваний, которыми предоставлено право местной власти по контракту привлекать медработников для борьбы с COVID-19.

«Мы постоянно анализируем ситуацию, чтобы все наши больницы были максимально обеспечены как врачами, так и медицинскими работниками», – добавил Степанов.

Студенты-медики, по его словам, привлекаются как волонтеры для организационно- технических мероприятий по борьбе с COVID-19. На сегодняшний день уже около 1100 студентов заполнили соответствующие анкеты и проявили инициативу участвовать в оказании помощи.