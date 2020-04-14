В мире разрабатывают 70 вакцин против коронавируса: Названы фавориты

Во всем мире разрабатывается 70 вакцин против коронавируса. По данным Всемирной организации здравоохранения, 3 препарата уже проходят испытания на людях, пишет «Сегодня» со ссылкой на Bloomberg.

Дальше всего в испытаниях продвинулась экспериментальная вакцина, разработанная зарегистрированной в Гонконге CanSino Biologics Inc и Пекинским институтом биотехнологии. Препарат находится на втором этапе исследований.

Также свои методы лечения COVID-19 тестируют на людях американские фармацевтические компании Moderna Inc и Inovio Pharmaceuticals Inc.

Фармацевтическая промышленность надеется сократить время, необходимое для выпуска вакцины на рынок, до следующего года, тогда как обычно на это уходит около 10-15 лет.

Производители лекарств пытаются разработать вакцину, которая была бы наиболее эффективным способом сдерживания вируса.

Во Всемирной организации здравоохранения прогнозируют, что повсеместное ношение масок или другой защиты для лица станет нормой, пока не будет разработана вакцина против нового корнавируса.

Согласно последним подсчетам Института Хопкинса в мире подтверждено 1 921 369 случаев заражения коронавирусом, умерли 119 730 человек.