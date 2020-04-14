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Ущерб на 1,2 миллиона: Под Мариуполем задержали рыбаков-браконьеров (Фото)

14.04.20 11:12
Фото: Facebook Донецкого пограничного отряда
Фото: Facebook Донецкого пограничного отряда

В поселке Ялта под Мариуполем пограничники задержали рыбаков, которые выловили в Азовском море более 850 кг камбалы с помощью запрещенных орудий лова. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда.

Пограничники совместно с представителями Национальной полиции во время проверки побережья Азовского моря обнаружили 3-х рыбаков, которые вернулись с моря после промысла.

«В плавсредстве граждан находилось более 850 кг камбалы, выловленной с помощью запрещенных орудий лова – сетей жаберных. По результатам подсчета – мужчины незаконным путем выловили 1435 шт. калкана азовского, чем нанесли ущерб государству на сумму почти 1,2 млн грн.», – говорится в сообщении.

За нарушение пограничного режима мужчин привлекли к административной ответственности, а также запретили выход в море сроком на 1 месяц.

Кроме того, по признакам преступления, предусмотренного ст. 249 УК «Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом», сотрудники Нацполиции внесли данные в Единый реестр досудебных расследований.

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