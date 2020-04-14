В «ДНР»: В Горловке женщина получила ожоги во время сжигания мусора

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) во время пожара пострадала женщина. От полученных ожогов она скончалась в больнице.

Как сегодня, 14 апреля, сообщает пресс-центр «МЧС «ДНР», 13 апреля в Рясном в Центрально-Городском районе Горловки произошел пожар, в результате которого пострадала женщина 1945 года рождения. От полученных ожогов пострадавшая скончалась в лечебном учреждении города.

Как утверждают в «ДНР», пожаром уничтожено деревянное ограждение и 50 кв. м сухой травы. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем при сжигании мусора.