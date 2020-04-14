В «ДНР» решили перевести максимальное количество работников на дистанционный режим

В «ДНР» решили ввести дистанционный режим для максимального числа работающих людей. Об этом говорится в «указе» «главы ДНР» Дениса Пушилина, опубликованном сегодня, 14 апреля, на местных интернет-ресурсах.

Как утверждают в «республике», для предотвращения распространения COVID-19 «государственным и муниципальным органам власти, учреждениям, организациям и предприятиям всех форм собственности поручено обеспечить для максимального числа сотрудников исполнение трудовых обязанностей в дистанционном режиме».

«Указом» утверждается порядок организации дистанционной работы на период действия режима повышенной готовности.

«Согласно порядку, взаимодействие между работодателем и сотрудником осуществляется с использованием информативно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета. Для организации дистанционной работы необходимо подготовить график работы и отдыха, порядок контроля выполнения трудовых обязанностей, условия оплаты труда и пр.», – говорится в «документе».

«При переходе на удаленный режим не должен изменяться размер зарплат», – уверяют в «республике».

«Указ» «вступил в силу» сегодня, 14 апреля.