На Донетчине работники шахты не получают зарплату 4 месяца

Более 120 работников шахты «Новая» в Торецке (Донецкая обл.) не получают зарплату с января. Долг составляет 3,5 млн грн.

Предприятие не добывает уголь, производится лишь откачка воды, чтобы не затопило шахту «Центральная» (ГП «Торецкуголь»). По словам главы профсоюза шахтеров Торецка Василия Щербаня, если люди не выйдут на работу, затопление шахты произойдет через 10 часов.

Шахтеры отмечают, что зарплата – их единственный источник дохода. С введением карантина появились дополнительные траты – на маски.

Более 120 сотрудников не получают деньги с января. Как объясняет Василий Щербань, изменился распорядитель средств. По его словам, в разговоре с и.о. министра энергетики Виталием Шубиным поднималась данная тема. И Шубин заверил, что о проблеме в министерстве знают. Вопрос о задолженности перед шахтой «Новая» будет рассматриваться на следующем заседании Кабинета министров.

При этом, как отметил представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, что бы не изменилось, люди должны получать зарплату. И если предприятие не может выплачивать людям зарплату своевременно, есть определенный порядок, согласно которому люди увольняются с выплатой помощи и другими соцгарантиями. «Вот так не платить людям деньги – это грубое нарушение», – сообщил Лисянский.

По его словам, местные правозащитники помогут шахтерам составить и направить в суд нужные документы, чтобы отстоять права.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «UA:Донбасс»