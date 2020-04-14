У жителя Донетчины изъяли 10-килограммовый «запас» конопли

У 35-летнего жителя с. Андреевка (Волновахский р-н, Донецкая обл.) полицейские изъяли около 10 кг марихуаны. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«В полицию поступило сообщение о том, что местный житель Андреевки хранит у себя дома марихуану. В ходе санкционированного обыска полицейские обнаружили и изъяли около 10 кг готового к употреблению наркотика, который злоумышленник расфасовал и хранил в хозяйственном помещении», – рассказали в полиции.

Мужчина пояснил, что осенью прошлого года нашел в балке растения конопли и решил «собрать урожай» для себя.

«Высушенные растения злоумышленник измельчил и хранил в картонных коробках, банках и пластиковых тарах для дальнейшего собственного употребления», – отметили в пресс-службе.

Правоохранители изъяли принадлежности для переработки каннабиса и сам наркотик. Все направлено на экспертизу.

По факту правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта), открыто уголовное производство.

После проведения соответствующих экспертиз будет решаться вопрос о переквалификации уголовного преступления на предусмотренное ч. 3 ст. 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта в особо крупных размерах). Санкция этой статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.