Заседание в НАТО: На повестке дня – коронавирус и ситуация на востоке Украины

На внеочередном заседании министров обороны стран-членов НАТО, которое состоится 15 апреля, рассмотрят вопросы борьбы с пандемией коронавируса, а также украинский вопрос и ситуацию на Донбассе. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы миссии Украины при НАТО Георгий Толкачев, передает «Интерфакс-Украина».

Заседание пройдет в формате видеоконференции по причине ограничительных мер, введенных в связи с пандемией COVID-19.

По словам Толкачева, проведение внеочередного заседания министров обороны НАТО было инициативой генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга с целью обсудить предпринимаемые меры, направленные на борьбу с коронавирусом.

«Если взять список топ-десятки стран, в которых распространяется COVID-19, то на первом месте США, далее следуют Испания, Италия, Франция, Германия, Великобритания и только потом – Китай, Иран, Турция и Бельгия. Они все – глобальные игроки на мировой арене, а подавляющая их часть – члены НАТО. С учетом того, что это будет видеоконференция на 2 часа, я уверен, что 70% времени будет занято COVID-19. Однако украинский вопрос есть в повестке дня, в частности, будут обсуждаться наши отношения с альянсом, ситуация на востоке», – детализировал Толкачев.

И.о.главы миссии отметил, что и Украина принимает активное участие, делая свой вклад в рамках альянса для борьбы с коронавирусом. В частности, активно привлечены к доставке гуманитарной и медицинской помощи в рамках программы НАТО SALIS (Strategic Airlifting International Solution, Стратегическое Авиационное Международное Решение) самые большие в мире самолеты «Мрія» и «Руслан» разработки КБ им. О.К. Антонова.

«14 апреля "Мрія" приземлится в Варшаве, и аэропорт имени Шопена на своей странице в Твиттере даже организовал прямую трансляцию прилета – такой большой интерес к нашему украинскому гиганту. Я смотрел на график полетов – из Китая, откуда отправляются самолеты, запланированы десятки полетов по всему миру: "Мрія" прилетит и в Париж, и Берлин, "Руслан" – в Грецию, Португалию, Испанию, Катар, Венгрию, Румынию, Бразилию. Это очень хороший пример, который демонстрирует, что мы можем быть серьезным контрибьютором в международную безопасность, быть составляющей частью международных усилий, направленных на борьбу с общим врагом – коронавирусом», – отметил Толкачев.

При этом украинский дипломат вынужден был констатировать, что эпидемия внесла свои коррективы и в сотрудничество Украины с альянсом. В частности, перенесен на неопределенное время визит делегации НАТО в рамках оценки готовности участия Украины в Программе расширенных возможностей (EOP, Enhance opportunity program), запрос о предоставлении которой ранее был направлен в штаб-квартиру из Киева.