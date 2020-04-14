«Врачи мира» передали средства дезинфекции областному центру экстренной медицины в Краматорске

Коммунальное учреждение Донецкий Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, который находится в Краматорске, получил от международной гуманитарной организации «Врачи мира» 70 л средства для дезинфекции. Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

«Такую помощь оказала наша организация при содействии Федерального министерства иностранных дел Германии (GFFO) в рамках нашей гуманитарной миссии на Востоке Украины», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что это только первая организованная донация, на текущей неделе планируется доставка еще 30 литров дезинфектанта.

«Такая поддержка – это реагирование на вызов по борьбе с эпидемией и ответ на запрос Донецкой облгосадминистрации с просьбой о помощи», – добавили в организации.