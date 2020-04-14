Школы – медикам: В Краматорске учителя шьют врачам защитные костюмы

В Краматорске учителя в городских школах начали шить защитные костюмы для медиков. Педагоги с помощью родителей учеников планируют изготовить более 200 наборов защиты, передает «Радио Свобода».

Первые выкройки для защитных костюмов начали поступать в школы Краматорска на минувшей неделе.

Нина Васильевна Яртым преподает уроки технологий детям. Пока ученики на карантине, женщина вместе с другими педагогами шьет медицинские комплекты защиты.

«Мы получили шикарный, ровный, правильный и очень точный крой. Если бы мы кроили каждый в своей школе или кроили частным образом, могли бы быть неточности. Потому что специфика этих полотен, из которых шьют эту форму, имеет сдвигание по крою, и ножницами не обработать ткань идеально. Здесь на швейной фабрике на профессиональном оборудовании сделан абсолютно точный крой», – говорит Нина Яртым.

Учитель технологий Нина Яртым

Вскоре к учителям присоединятся родители школьников, но они будут работать дома. В школе говорят, что шьют костюмы после того, как раздадут все задания ученикам.

«22-я школа никогда не стояла в стороне от таких акций. И в этот раз мы решили поучаствовать, потому что в сложившейся ситуации мы решили помочь медикам, ведь именно от них сейчас очень много зависит», – рассказывает директор школы №22 Краматорска Наталья Малахова.

Директор школы Наталья Малахова

В городском управлении образования рассчитывали привлечь к работе около 30 человек – столько в городе учителей технологий. Но объявление в социальных сетях о поиске волонтеров получило более широкий отклик у краматорчан.

«Мы даже не ожидали такого количества людей, которые откликнутся на наше приглашение. Мы планировали, что будет около 30 человек. На следующее утро после размещения объявления нам сообщили о готовности помочь 42 сотрудника из детских садов города и более 140 преподавателей и родителей школьников», – говорит начальник управления образования Краматорского горсовета Марина Мозолева.

Сейчас защитные костюмы шьют в тех школах, где больше швейных машин. Многие разбирают выкройки по домам. В ближайшие дни педагоги Краматорска и родители школьников передадут врачам более 200 защитных костюмов.