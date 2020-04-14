Офис генпрокурора назначил комплексную экспертизу по катастрофе Boeing в Иране

Офис генерального прокурора Украины назначил проведение комплексной криминалистической экспертизы по авиакатастрофе рейса «Тегеран – Киев» и настаивает на создании международной следственной группы. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.

«Офис генерального прокурора активизирует досудебное расследование в уголовном производстве по сбитию самолета рейса PS 752 Тегеран-Киев авиакомпании МАУ в небе над Ираном 8 января 2020 года, а также настаивает на создании международной следственной группы, что существенно бы ускорило и повысило оперативность расследования», – говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что сейчас прокуроры Департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора назначили комплексную комиссионную криминалистическую экспертизу.

«Цель ее проведения – детализировать причины авиакатастрофы, выяснить обстоятельства попадания ракеты ТОР-М1», – сообщили в пресс-службе.

Также в уголовном производстве анализируется информация о рейсах, которые предшествовали вылету Boeing-737 из аэропорта Тегерана, планируется проведение ряда следственных и иных процессуальных действий.

«В то же время, до сих пор остается нерешенным вопрос о передаче украинской стороне бортовых самописцев, на которых может содержаться сверхважная информация», – подчеркнули в пресс-службе и напомнили, что в результате авиакатастрофы погибли 176 гражданских лиц, среди которых 11 – украинцы.

Ранее сообщалось, что 8 января авиалайнер Boeing-737 «Международных линий Украины» разбился в столице Ирана, Тегеране. Экипаж и пассажиры лайнера погибли. Офис Генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы самолета «МАУ» в Иране. После утечки аудиозаписи переговоров с пилотом иранского самолета, из которых ясно, что человек за штурвалом иранского лайнера видел и пуск ракеты, и взрыв, Иран заявил, что больше не будет делиться с Украиной доказательствами по расследованию катастрофы украинского лайнера.