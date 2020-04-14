ПРООН выделил больше 200 тысяч долларов для оснащения больниц на востоке Украины

На закупку средств индивидуальной защиты и других медтоваров для больниц на востоке Украины ПРООН выделил более 200 тыс. долл. Об этом сообщил руководитель Программы ООН по восстановлению и развитию мира Виктор Мунтяну, передает пресс-служба организации.

По его словам, эти средства также пойдут на поддержку медицинских работников, которые находятся на передовой в борьбе с коронавирусом.

«ПРООН продолжает поддерживать своих долгосрочных партнеров на востоке страны – местную полицию и службы по чрезвычайным ситуациям, – обеспечивая их средствами индивидуальной защиты, дезинфекторами и спреями. Это препятствует распространению вируса и защищает правоохранителей», – рассказал Виктор Мунтяну.

Он сообщил, что учитывая карантинные ограничения, ПРООН активно сотрудничает с предприятиями, и помогает им адаптироваться через грантовую поддержку, открытие интернет-магазинов, использование возможностей, которые предлагает правительство (налоговые каникулы и прочее), оказание помощи владельцам для диджитализации их деятельности.

«Мы также работаем с государственными службами занятости для помощи безработным и пытаемся сбалансировать профессиональные навыки специалистов по потребностям новых бизнесов», – отметил Мунтяну.

Руководитель программы рассказал, что ПРООН делает еще один важный шаг: через конкурс грантов будут предоставлять средства проектам местных общественных организаций и активистов для противодействия и смягчения последствий COVID-19 в пострадавших от конфликта на Донбассе громадах.

Гранты будут поддерживать инициативы громад для помощи наиболее уязвимым слоям населения (людям пожилого возраста, лицам с инвалидностью, большим и малообеспеченным семьям, уязвимой к COVID-19 молодежи), а также помогать уменьшить последствия пандемии и оказать психологическую поддержку.

Кроме того, при поддержке ПРООН все экстренные службы на подконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской областей установили надежные и безопасные системы конференц-связи и могут теперь координировать свои усилия онлайн.