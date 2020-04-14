«Большая стройка»: В госбюджете выделили 4,9 миллиардов на проекты в регионах

Изменениями в закон о госбюджете на 2020 год, которые Верховная Рада приняла 13 апреля, на проекты «Большой стройки» в регионах предусмотрено 4,9 млрд грн, и на социально-экономическое развитие отдельных территорий – 1,7 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В Кабмине отмечают, что на финансирование Государственного фонда регионального развития (ГФРР) предусмотрено 4,9 млрд грн, что позволит ввести в эксплуатацию уже начатые в предыдущие годы объекты, сохранить рабочие места, а также не потерять доверие со стороны заявителей проектов к ГФРР как инструменту реализации региональных стратегий.

«Такое решение даст возможность продолжить строительные работы на социально важных проектах регионального развития, обеспечить их ввод в эксплуатацию уже в этом году, не позволит в трудный для страны период потерять рабочие места, поддержит экономику и обеспечит реализацию проектов, которые запланированы в рамках программы "Большая стройка"», – прокомментировал министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев.

Также на осуществление мероприятий социально-экономического развития отдельных территорий местным бюджетам предусмотрены средства в размере 1,7 млрд грн.

Как сообщается, за счет этой субвенции в 2020 году должны быть профинансированы в первую очередь меры, направленные на предупреждение распространения, локализацию и ликвидацию вспышек острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.