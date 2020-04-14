На Донетчине начальница почтового отделения «монетизировала» субсидии в свой карман

На Донетчине начальница одного из отделений «Укрпочты» «монетизировала» субсидии в собственный карман. Теперь женщину будут судить. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Волновахской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении начальника одного из отделений почтовой связи Донецкой дирекции АО "Укрпочта"», – сообщили в прокуратуре области.

По данным прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что в период с марта по октябрь 2019 года, женщина, используя свое служебное положение, подделывала чужие подписи в ведомостях о получении гражданами субсидий в денежной форме.

«В результате указанных противоправных действий женщина завладела бюджетными средствами на сумму почти 23 тыс. грн. Действия лица квалифицированы по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Наказания за совершенные преступления определит суд», – отметили в пресс-службе.