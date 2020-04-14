Карантин не является основанием для переноса местных выборов, – глава ЦИК

Карантин в Украине юридически не является препятствием для проведения местных выборов. Об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко в интервью «Lb.ua».

По его словам, перенести или отменить выборы можно только при введении чрезвычайного положения или принятием изменений в Конституцию.

«В Конституции говорится, что ограничения избирательных прав граждан возможны в условиях военного или чрезвычайного положения. По сути, если возникнет ситуация в стране, когда невозможно будет провести выборы, то это является основанием для введения чрезвычайного положения», – сказал Диденко.

«Карантин не является юридическим препятствием для проведения выборов. Кстати, карантинные мероприятия начались во время приближения к завершению избирательного процесса в 179-м избирательном округе в Харьковской области, где проходили промежуточные выборы народного депутата 15 марта», – отметил глава ЦИК.

Он добавил, что ЦИК тогда приняла постановление, в котором рекомендовала местным органам власти, избирательным комиссиям организовать работу по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

«Тогда также звучали заявления о необходимости переноса выборов. Некоторые члены комиссии боялись выходить на работу, возможно, снизилась явка на выборах. Но юридических оснований останавливать избирательный процесс у ЦИК не было», – уточнил Диденко.