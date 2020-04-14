В областях Украины проверят готовность больниц к приему пациентов, зараженных COVID-19

В областях Украины проверят готовность больниц к приему пациентов, зараженных коронавирусом, и выполнение протокола их лечения. Об этом сегодня, 14 апреля, шла речь на традиционном совещании по вопросам борьбы с коронавирусом под председательством президента Украины Владимира Зеленского, передает пресс-служба главы государства.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, две комиссии – вирусологов и пульмонологов – проверят состояние обеспечения медицинскими средствами больниц в регионах и готовность медработников к приему больных. Также будет детально изучен каждый случай смерти, чтобы выяснить причины, особенно в областях, где уровень смертности очень высок. «Действительно, в некоторых областях количество смертей значительно выше, чем в других. Это настораживает. Возможно, нашим врачам в регионах надо чем-то помочь», – заявил Зеленский.

В то же время на совещании было отмечено, что зафиксирован спад заражения COVID-19 на Тернопольщине – в области, которая была среди лидеров по количеству инфицированных коронавирусом.

«Если нам удастся пройти Пасху так, чтобы не было скоплений и чтобы поменьше людей заразились, мы сможем говорить об улучшении ситуации в Украине. Но до тех пор каждый украинец должен осознавать важность карантина», – резюмировал президент.

Напомним, что в течение минувших суток на территории Украины, по данным лабораторных центров, подтверждено методом ПЦР 270 новых случаев COVID-19, из них 64 медицинских работника. В Донецкой области за минувшие сутки добавился 1 новый случай COVID-19 (всего 12), в Луганской области остается прежнее число заболевших – 3 человека.

Как сообщалось ранее, главный ситуационный центр Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) создал электронную карту распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине и в мире.