Госзакупки для борьбы с COVID-19: Луганская область покупает меньше всего товаров и услуг (Инфографика)

Луганская область вошла в перечень регионов, где государственные структуры потратили меньше всего средств на борьбу с коронавирусом. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщает пресс-служба системы электронных публичных закупок ProZorro.

Всего по стране, по состоянию на 13 апреля, госструктуры закупили товары и услуги для противодействия коронавирусу на сумму 1,47 млрд грн.

Так, больше всего на закупки для борьбы с COVID-19 потратили в областях:

Киевской – 427 млн ​​грн;

Одесской – 153 млн грн;

Львовской – 128 млн грн;

Днепропетровской – 127 млн ​​грн;

Запорожской – 67 млн ​​грн.

Меньше всего в:

Черниговской – 17 млн ​​грн;

Черновицкой – 16 млн грн;

Ивано-Франковской – 13 млн грн;

Кировоградской – 8 млн грн;

Луганской – 5 млн грн.

Самой дорогой закупкой против COVID-19 является услуга по обеспечению специализированным автотранспортом медучреждений, которую Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева закупил за 74 млн грн.

Далее следуют 3 закупки от заказчиков, подчиненных МВД. Так, Центр обслуживания Нацполиции приобрел защитные костюмы, а также медицинские перчатки и маски за 69 и 61 млн грн. Кроме того, центральный госпиталь МВД Украины закупил респираторы и изолирующие костюмы за 46 млн грн. Совокупно эти 2 учреждения провели антикоронавирусные закупки на сумму 200 млн грн.

На 5 месте – закупка аппаратов ИВЛ Днепропетровской ОГА за 35 млн грн.