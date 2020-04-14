RU
Все новости

Госзакупки для борьбы с COVID-19: Луганская область покупает меньше всего товаров и услуг (Инфографика)

14.04.20 21:42
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Луганская область вошла в перечень регионов, где государственные структуры потратили меньше всего средств на борьбу с коронавирусом. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщает пресс-служба системы электронных публичных закупок ProZorro.

Всего по стране, по состоянию на 13 апреля, госструктуры закупили товары и услуги для противодействия коронавирусу на сумму 1,47 млрд грн.

Так, больше всего на закупки для борьбы с COVID-19 потратили в областях:

  • Киевской – 427 млн ​​грн;
  • Одесской – 153 млн грн;
  • Львовской – 128 млн грн;
  • Днепропетровской – 127 млн ​​грн;
  • Запорожской – 67 млн ​​грн.

Меньше всего в:

  • Черниговской – 17 млн ​​грн;
  • Черновицкой – 16 млн грн;
  • Ивано-Франковской – 13 млн грн;
  • Кировоградской – 8 млн грн;
  • Луганской – 5 млн грн.

Самой дорогой закупкой против COVID-19 является услуга по обеспечению специализированным автотранспортом медучреждений, которую Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева закупил за 74 млн грн.

Далее следуют 3 закупки от заказчиков, подчиненных МВД. Так, Центр обслуживания Нацполиции приобрел защитные костюмы, а также медицинские перчатки и маски за 69 и 61 млн грн. Кроме того, центральный госпиталь МВД Украины закупил респираторы и изолирующие костюмы за 46 млн грн. Совокупно эти 2 учреждения провели антикоронавирусные закупки на сумму 200 млн грн.

На 5 месте – закупка аппаратов ИВЛ Днепропетровской ОГА за 35 млн грн.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк