В Станице Луганской стартовал ремонт дороги, соединяющей с Северодонецком (Фото)

Сегодня, 14 апреля, в Станице Луганской (Луганская обл.) стартовали работы по ремонту дороги, которая соединяет поселок с Северодонецком. Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской районной государственной администрации.

«Началась практическая реализация проекта "Большое строительство" на территории Станично-Луганского района. На дороге, которая соединяет Северодонецк и Станица Луганская, начиная со Станицы Луганской, начался текущий средний ремонт автодороги Р-22 (17 км от пгт Станица Луганская до перекрестка "Герасимовка") и Т-13-09 (37 км от перекрестка "Герасимовка" до г. Счастье)», – говорится в сообщении.

Как уточняется, в марте текущего года были определены победители тендеров на ремонт дороги от Северодонецка до Станицы Луганской. Общая протяженность маршрута – 123 км. Победителем тендеров на ремонт вышеуказанных участков определено ООО «ОНУР Конструкцион Интернешнл».

Фото: пресс-служба Станично-Луганской РГА

Как сообщалось ранее, в Луганской области в 2020 году планируется восстановить 135 км дорог. В соответствии с отдельным поручением президента Украины, четыре участка дороги Северодонецк – Станица Луганская являются первостепенной задачей, которую нужно выполнить в этом году.