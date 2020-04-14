Горела трава: В Рубежном пожар едва не уничтожил дачные дома (Фото)

В Рубежном (Луганская обл.) благодаря бдительности патрульных, обнаруживших пожар, удалось спасти дачные дома. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщает отдел коммуникации Патрульной полиции Луганской области.

Так, вчера, около 21 часов, на улице Лесной патрульные увидели горящую траву. Огонь уже подобрался к дачному кооперативу. Инспекторы сразу вызвали пожарных.

«Огонь быстро распространялся и через несколько минут пламя охватило забор одного из домов и постепенно подходило к зданию. Инспекторы, не теряя времени, начали проверять прилегающую территорию и дома в поисках людей», – говорится в сообщении.

Пожарным удалось быстро потушить пламя и не дать распространиться огню на соседние дома. В результате пожара никто не пострадал.

Фото: Патрульная полиция Луганской области

В полиции отметили, что такие пожары – последствия сжигания сухой травы и мусора.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада Украины повысила штрафы за поджог сухостоя в 18 раз.