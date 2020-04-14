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В «ДНР» сообщили о выздоровлении женщины и ребенка, у которых был подтвержден COVID-19

14.04.20 15:26
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) сегодня, 14 апреля, из больницы выписали выздоровевших женщину и ребенка, у которых ранее был подтвержден коронавирус COVID-19. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«Из городской больницы №3 города Горловка выписаны 2-е пациентов, у которых ранее был диагностирован COVID-19. Это женщина 28 лет и ребенок 2,5 года. У них заболевание протекало в легкой форме, они прошли необходимый курс лечения. Последние тесты на коронавирус показали у обоих отрицательный результат», – уверяют в «ДНР».

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