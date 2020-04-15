Донбасс и COVID-19: Сколько жителей приходится на одну «скорую», койко-место и врача-инфекциониста (Инфографика)

Украинская медицинская система может выдержать одновременно не более 3,5 тысяч больных коронавирусом для одновременного пребывания в отделениях интенсивной терапии. Тогда можно будет пройти эпидемию, и параллельно лечить людей от инфарктов, инсультов и других ургентных состояний. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает «Слово і діло».

Эксперты проанализировали данные Госстата, Центра медицинской статистики и Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) по состоянию на 13 апреля, сколько украинцев приходится на каждую машину скорой помощи, на одну койку в больнице и на одного врача-инфекциониста в стране.

Так, в 2019 году в Украине было 2 тыс. 947 автомобилей скорой помощи без учета авто, подлежащих капремонту или списанию. Из них авто экстренной медпомощи (типа В) – 2 тыс. 676 и реанимобили (типа С) – 271 машина.

На одно авто скорой помощи приходится 14 тыс. 211 украинцев.

Больше всего «скорых» в Киеве, где на 246 авто приходится чуть больше 12 тыс. населения. Меньше всего «скорых» в Волынской области, где на 52 машины скорой помощи – 19 тыс. 830 человек. В Донецкой области – 226 (18,3 тыс. человек), в Луганской – 33 (64,7 тыс. человек).

Если не будут создаваться дополнительные койко-места в инфекционных отделениях больниц, то в целом в Украине насчитывается 12 тыс. мест для инфекционных больных. На одно инфекционное койко-место приходится 3,5 тыс. человек.

Самая благополучная ситуация с инфекционными отделениями в Одесской области, где на 1,9 тыс. коек приходится 1 тыс. 200 жителей. Самые скромные возможности разместить в больницах больных COVID-19 в Ровненской области, где на 151 койку претендуют 7,6 тыс. жителей области.

В Донецкой области – 514 инфекционных койко-мест (8 тыс. человек). В Луганской области – 165 (12,9 тыс. человек).

Всего в Украине 3 тыс. 623 врача (инфекционисты, терапевты, педиатры). На одного медицинского специалиста – 11 тыс. 600 потенциальных пациентов.

Больше всего врачей в Запорожской области, где насчитывается 308 медработников, которые могут оказывать помощь больным коронавирусом. При этом на одного врача приходится 5 тыс. 500 пациентов.

В Донецкой области 157 врачей специализированной практики (26,3 тыс. человек на одного). В Луганской области – 78 врачей. На одного врача – 27 тыс. 400 жителей области.