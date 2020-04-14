В «Л-ДНР» Россия планирует бесплатно раздавать паспорта РФ

В Российской Федерации депутаты Государственной думы внесли законопроект, который освободит жителей неподконтрольного украинским властям Донбасса от уплаты пошлины при оформлении российского паспорта. Об этом сообщает российский ТАСС.

Как отмечается, Госдуме РФ предлагают включить в перечень людей, которые имеют право не платить пошлину за получение гражданства РФ, жителей «республик» Донбасса.

«Учитывая соотношение размера реальных доходов населения народных республик к размеру взимаемой государственной пошлины, проектом федерального закона предлагается дополнение п. 3 ст. 333 Налогового кодекса РФ еще одним случаем, когда указанная выше государственная пошлина не уплачивается, – за прием в гражданство РФ лиц, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, обратившихся с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке», – говорится в документе.

Как уточняется, сейчас за получение гражданства РФ, восстановление в гражданстве РФ уплачивается пошлина в размере 3,5 тыс. руб. (1 297,28 грн по курсу Центробанка РФ на 14.04.2020).

«Для многих жителей республик трудоспособного возраста уплата пошлины за получение российского паспорта до сих пор является тяжким бременем, а для пенсионеров и других категорий граждан, находящихся на соцобеспечении, и вовсе непосильной задачей», – сказано в пояснительной записке.

Напомним, в «ДНР» запретили поездки за российскими паспортами.

Как сообщалось ранее, россияне возмущены выдачей паспортов жителям неподконтрольного Донбасса во время карантина. Также, в неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.), несмотря на карантин, люди собираются в очереди, чтобы получить талон в «миграционную службу».

Напомним, что на неподконтрольной украинским властям территории Луганской и Донецкой областей «власти республик» продолжают скрывать факты распространения заболевания коронавирусом COVID-19.