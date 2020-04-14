В Мариуполе подозревают новый очаг коронавируса

В Мариуполе зафиксировали подозрение на новый очаг заболевания COVID-19. Об этом заявила заместитель городского головы Мариуполя Ксения Сухова на брифинге комиссии по эпидемиологической ситуации 13 апреля, сообщает пресс-служба городского совета.

Как отмечается, семья вернулась из западной Украины, после чего заболел ребенок. Сейчас у него подозрение на коронавирус, семья не соблюдала режим самоизоляции.

«Не сообщили, не были отслежены контактные лица. Подвергали опасности знакомых и родственников», – сказала Сухова.

«Чем раньше вы обратитесь в больницу, тем быстрее вам окажут качественную медицинскую помощь», – добавила она.

Заммэра напомнила, что в Мариуполе заработала ПЦР-лаборатория на базе городской больницы №4. Там был сделан первый ПЦР-анализ на коронавирус и он показал отрицательный результат.

«Те пациенты, которые выздоравливают, – это большая ответственная работа. Нам удалось разорвать цепочку контактных лиц. Порядка 100 человек находились под наблюдением. И сейчас очаг закрыт, часть уже прошли тестирование. Благодарю всех сознательных мариупольцев, которые остаются дома. Такая позиция даст нам возможность не допустить распространение инфекции», – подчеркнула Ксения Сухова.

Она уточнила, что в Мариуполе выздоровело четверо пациентов, заболевших COVID-19. Еще один из пациентов получил первый отрицательный результат. Сейчас он чувствует себя хорошо, наблюдается положительная динамика.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области за весь период эпидемии зафиксировано 124 подозрения на заболевание коронавирусом. Лабораторно подтверждены 12 случаев COVID-19, среди которых – 8 у детей.