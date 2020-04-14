Не было симптомов: В Донецкой ОГА рассказали подробности нового случая COVID-19

У 12-го заболевшего коронавирусом жителя Донецкой области не наблюдалось симптомов заболевания, наличие вируса выявил только лабораторный тест. Об этом сегодня, 14 апреля, рассказал председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

Глава ОГА сообщил, что на сегодня в Донецкой области зарегистрировано 12 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них 6 человек выздоровели, 4 пациента еще продолжают лечение (в Мариуполе – 2 человека, и по 1 человеку в Дружковке и Мирнограде), 1 случай (в Дружковке) закончился летальным исходом.

«12-й случай был зарегистрирован вчера, позитивный результат ПЦР-теста на COVID-19 получил 50-летний житель Славянска. В начале апреля он вернулся из Латвии, и с того времени находился на самоизоляции», – отметил Кириленко.

Он подчеркнул, что этот случай можно приводить как пример социально ответственного поведения для людей, которые либо вернулись из-за границы, либо контактировали с заболевшими коронавирусом и проходят самоизоляцию.

«Когда он пересек границу и вернулся из своей рабочей поездки, мужчина перешел на самоизоляцию, и даже сына отправил к родственникам, чтобы он с ним не контактировал. Когда уже самоизоляция этого человека подходила к концу, ему сделали ПЦР-исследование, и оно дало позитивный результат. При том, что симптоматики какой-то у него не проявлялось. Температура тела была 36,6, самочувствие и состояние удовлетворительное, и потому было решено, что на лечении он будет находиться дома, амбулаторно», – рассказал Кириленко.

Глава ОГА также сообщил, что был определен круг контактных лиц заболевшего. В частности, коллега, с которым он работал, был протестирован на коронавирус, и тест дал отрицательный результат.

Кириленко добавил, что проводился анализ по заболеваемости по регионам. И такое небольшое число заболевших на востоке страны в сравнении с областями центральной и западной Украины объясняется особенностью Донецкой, Луганской, Харьковской областей: здесь не такой большой поток людей из-за границы.

«Мы ничего не скрываем, все подозрения, все контакты отрабатываются, они являются первоочередными, кто отправляется на ПЦР-исследования», – подчеркнул глава области.