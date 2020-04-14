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В «Л-ДНР» хотят призывать на передовую мужчин, потерявших работу в РФ из-за карантина

14.04.20 17:23
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На неподконтрольной украинским властям территории Донбасса «власти республик» активизировали агитацию и призывают вступать в свои ряды мужчин, которые из-за карантина потеряли работу в России. Об этом сегодня, 14 апреля, в ходе брифинга сообщил представитель Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара.

«По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск пытается воспользоваться возвращением на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях мужчин призывного возраста, которые потеряли в России рабочие места с введением карантинных мероприятий», – отметил Шаравара.

Он добавил, что в связи с этим «администрации республик» активизировали агитацию местного населения с призывами поступать на военную службу в «соединения и части 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейского корпуса».

При этом, по данным ГУР, командиры передовых подразделений незаконных вооруженных формирований, в которых высокий некомплект личного состава, пытаются обеспечить первоочередность пополнения, мотивируя представителей «военных комиссариатов» денежными вознаграждениями.

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