В обход КПВВ: На Луганщине мужчина пытался пронести в «ЛНР» маски и антисептик (Фото)

На Луганщине пограничники остановили нарушителя, который в обход контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) пытался попасть на неподконтрольную Украине территорию с медицинским товаром. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщает пресс-служба Оперативно-военного управления Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

Так, вчера, 13 апреля, пограничники на окраине Попасной остановили 43-летнего мужчину, который в обход КПВВ пытался попасть в неподконтрольный Первомайск, где проживают его родственники. Нарушитель не дошел до линии разграничения 300 м.

«С собой он прихватил товары индивидуальной защиты: резиновые перчатки – 100 пар, защитные маски – 100 пар и 4,5 л антисептика, которые намеревался реализовать на оккупированной территории втридорога», – говорится в сообщении.

При этом правонарушитель придерживался обязательного карантинного правила и находился на улице в маске.

Товар стоимостью почти 5 тыс. грн был изъят, на гражданина был составлен админпротокол по ч. 1 ст. 204-3 КУоАП (Нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения АТО).