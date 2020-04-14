СБУ разоблачила генерал-майора, который работал на ФСБ РФ

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого подозревают в работе на ФСБ РФ и планировании убийства известного добровольца Адама Осмаева. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщает пресс-центр СБУ.

Как отмечают в спецслужбе, генерала подозревают в государственной измене и совершении террористических актов, в частности по заданию российских спецслужб он планировал убийство Адама Осмаева. СБУ собрала достаточное количество доказательств, которые свидетельствуют о том, что Шайтанов является агентом ФСБ РФ.

«К сожалению, человек, который получил генеральское звание после Революции Достоинства и должен был защищать Украину, на самом деле работал против нее. Мы провели сложную, длительную, многоуровневую спецоперацию. Это – важнейшее разоблачение Службы безопасности за всю историю независимости», – заявил председатель СБУ Иван Баканов.

Как свидетельствуют материалы дела, Валерий Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра специальных операций «А» СБУ, на самом деле находился на агентурной связи под псевдоним «Бобыль» у полковника ФСБ Игоря Егорова. Последний является сотрудником Департамента контрразведывательных операций 1 Службы ФСБ – подразделения, специализирующегося на планировании, организации и проведении разведывательных и диверсионно-террористических акций как на территории Украины, так и других государств.

Следствие также обладает неоспоримыми доказательствами, что по заданию спецслужб РФ генерал-майор планировал проведение террористических актов на территории Украины. За это представитель ФСБ гарантировал вознаграждение в размере 200 тыс. долл. и паспорт гражданина РФ. В качестве исполнителя Шайтанов специально подобрал лицо среди бывших бойцов спецподразделений.

Кроме того, по информации пресс-центра, Валерий Шайтанов собирал и передавал российской стороне информацию. Речь шла о:

обстоятельствах проведения отдельных тайных операций в районе АТО/ООС и задействованных в них сотрудниках;

международном сотрудничестве отечественных спецслужб в сфере национальной безопасности и обороны;

сотрудниках руководящего звена Департамента контрразведки, оперативных подразделений СБ Украины и ЦСО «А», украинских разведывательных органов.

подборе, изучении и привлечении офицеров специальных и разведывательных органов для работы на ФСБ.

В СБУ отметили, что Шайтанов и Егоров неоднократно встречались на территории европейских стран с другими украинцами, которых привлекали к операциям.

«Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Проводятся обыски по месту жительства и временного пребывания Шайтанова, а также граждан Украины, подозреваемых в принадлежности к агентурной аппарата сотрудника ФСБ РФ Егорова. Устанавливаются обстоятельства их противоправной деятельности», – отметили в СБУ.

В пресс-центре также отметили, что решается вопрос об объявлении Валерию Шайтанову о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст.111 («Государственная измена») и ст. 258 («Террористический акт») Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

Процессуальное руководство по указанному уголовному производству осуществляется Офисом генерального прокурора Украины.