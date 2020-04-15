«Карта памяти»: За последние 3 месяца в войне на Донбассе погибли 72 человека (Инфографика)

За последние 3 месяца в вооруженном конфликте на Донбассе погибли 72 человека. Такую обновленную статистику гражданских и военных жертв вооруженного конфликта за январь-март обнародовал Центр документирования Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ).

«Мемориализация всех погибших и установление истины по военным преступлениям является составляющей украинской концепции переходного правосудия. Но за 6 лет Украина мало что сделала в этом направлении. Даже не смогла создать общий реестр погибших. Именно поэтому Центр документирования УХСПЧ продолжает собирать данные о погибших в вооруженном конфликте на собственном сайте "Карта памяти". У нас нет доступа к местам боевых действий – мы идентифицируем погибших, используя инструменты OSINT (поиск, сбор и анализ информации, полученной из общедоступных источников, – ред.) и на основе свидетельств очевидцев. Будем благодарны за помощь в сборе данных», – сказал координатор Центра документирования УХСПЧ Алексей Беда.

Так, в организации представили инфографику, согласно которой среди погибших:

30 бойцов Вооруженных сил Украины;

1 мирный житель;

41 член незаконных вооруженных формирований (НВФ).

«Карта памяти» (http://memorialmap.org) – информационный ресурс, посвященный исследованию погибших в результате вооруженного конфликта на Донбассе (как гражданских, так и военных, в том числе и со стороны «ДНР» и «ЛНР»).

Как сообщалось ранее, каждый человек может поучаствовать в составлении интерактивной карты памяти.