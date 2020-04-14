Дезинфекция подъездов: В Мариуполе по запросу жителей комиссия может проверить выполнение обработки

В Мариуполе ежедневно дезинфицируют порядка 5 тысяч подъездов многоквартирных жилых домов. Обработка осуществляется специальным 3-процентным дезраствором. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

По информации горсовета, ответственность за выполнение данных мер возложена на управляющие компании и Объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). Контроль осуществляет Департамент развития жилищно-коммунальной инфраструктуры (ДРЖКИ). «Комиссия ДРЖКИ сможет проверить выполнение санитарной обработки управляющими компаниями на конкретном объекте по запросу жителей», – говорится в сообщении.

Так, в обработку включается опрыскивание полов, лестничных площадок, перил и кабин лифта. Протирание ветошью с дезинфицирующим раствором пультов управления лифтов и входных групп.

Как сообщил начальник управления жилого фонда ДРЖКИ Андрей Гутников, управляющие компании обеспечены запасом дезсредств. «Мы разработали план действий для обработки жилых и нежилых помещений при необходимости. Если у жителей есть вопросы касательно дезинфекции их подъездов, они могут позвонить в городской контактно-коммуникационный центр», – сказал он.

Также в телефонном режиме регулярно проводят консультации и для председателей ОСМД.

В горсовете напоминают, что карантинные мероприятия по противодействию распространения коронавирусной инфекции включают повышенные нормы санитарной обработки помещений и объектов общественного назначения.

По вопросам, касательно дезинфекции подъездов, жители Мариуполя могут звонить в городской контактно-коммуникационный центр по номерам:

15-55;

+38 050 345 15 55;

+38 067 345 15 55.

Как сообщалось ранее, санитарную дезинфекцию подъездов в многоэтажных домах проводят в ряде городов Донецкой области – Краматорске, Славянске, Авдеевке, Бахмуте, Константиновке, Покровске, чтобы не дать шансов распространению коронавируса. Он, как известно, может жить на металлических и других поверхностях.