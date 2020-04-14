Пасхальные богослужения на Донетчине пройдут в онлайн-режиме

Праздничные пасхальные литургии жители Донецкой области смогут посмотреть по телевидению или в интернете, богослужения будут организованы в режиме видеотрансляций. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Если мы будем пренебрегать личной безопасностью и рекомендациями, то те усилия и, можно сказать, достижения, которые есть по борьбе с распространением коронавируса, могут быть сведены на нет. Поэтому я как руководитель областной государственной администрации, военно-гражданской администрации обращаюсь ко всем жителям Донецкой области: пожалуйста, оставайтесь дома, отпразднуйте этот большой праздник Христового Воскресения в кругу своих ближайших людей», – подчеркнул Кириленко.

По его словам, Всеукраинский совет церквей поддерживает этот призыв и соглашается с тем, что богослужения будут организованы в режиме видеотрансляций. Праздничные литургии можно будет посмотреть на центральных телеканалах и на сайте Донецкой ОГА.

Кроме того, Павел Кириленко призвал не подвергать опасности людей старшего поколения и не устраивать совместных застолий.

«Вы можете и не знать, что являетесь носителями вируса, а им он может причинить непоправимый вред. Поэтому лучше откажитесь от совместных застолий, звоните или общайтесь по видеосвязи. Если мы будем сознательными и ответственными, то сможем значительно замедлить распространение вируса и в скором времени ослабить карантинные мероприятия. Если пренебречь этими рекомендациями, то карантин может быть продолжен, а последствия будут более тяжелыми», – отметил Кириленко.