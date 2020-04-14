Лица в военной форме перекопали дорогу, соединяющую прифронтовые Опытное и Авдеевку, – волонтер

Сегодня, 14 апреля, в Донецкой области неустановленные лица в военной форме с помощью специальной техники перекопали дорогу, соединяющую прифронтовые поселок Опытное и город Авдеевку. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

По его словам, по данной дороге из поселка Опытное, в котором отсутствуют все коммуникации, местные жители перемещались пешком, на мопедах и велосипедах в Авдеевку, где работают магазины, банкоматы и учреждения здравоохранения. «Гуманитарные организации, включая нашу миссию, также использовали данную дорогу для доставки гуманитарной помощи. В прошлом году по данной дороге в поселок также приезжала координатор системы ООН в Украине. Таким образом, после перекопки дороги, соединяющей изолированный поселок с ближайшим населенным пунктом с инфраструктурой, еще больше усилилась его изоляция», – написал Каплин.

Он уточнил, что в Опытном остаются проживать 38 мирных жителей. У них 7-й год отсутствует свет, газ, вода, транспортное сообщение, магазины и банкоматы.

«После перекопки местные жители, на наших глазах, были вынуждены обходить ров через заминированную посадку», – добавил Евгений Каплин.