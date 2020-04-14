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Ремонт дороги к прифронтовой Авдеевке: 800 метров полотна могут «зависнуть»

14.04.20 15:12
Фото: Facebook Павла Жебривского
Фото: Facebook Павла Жебривского

На Донетчине ремонт дороги от с. Орловка до прифронтовой Авдеевки может не затронуть 800 метров полотна. Об этом народный депутат Муса Магомедов сообщил в своем Telegram-канале.

«"Донецкоблавтодор" ремонтирует дорогу Орловка – Авдеевка. Новость, конечно, хорошая. Но 800 метров полотна от трамвайных путей города и до села останутся не отремонтированными. "Донецкоблавтодор" утверждает, что этот участок дороги находится на балансе Авдеевки. Но в городе он тоже не числится. Разбираемся», – написал Муса Магомедов.

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