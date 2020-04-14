На Луганщине ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабильна (Карта)

В Луганской области по состоянию на сегодня, 14 апреля, ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией стабильна. Об этом сообщает пресс-служба Государственного учреждения «Луганский областной лабораторный центр МЗ Украины» на своей странице в Facebook.

«Больные с подтвержденным диагнозом продолжают лечение, и ожидают негативные результаты лабораторных исследований», – говорится в сообщении.

Также в организации накануне праздников призвали соблюдать правила карантина.

Напомним, что в течение минувших суток на территории Украины, по данным лабораторных центров, подтверждено методом ПЦР 270 новых случаев COVID-19, из них 64 медицинских работника. В Донецкой области за минувшие сутки добавился 1 новый случай COVID-19 (всего 12), в Луганской области остается прежнее число заболевших – 3 человека.

Как сообщалось ранее, в Луганской области на пасхальные дни хотят закрыть кладбища. Такие меры анонсировал председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай. По его словам, после празднования Пасхи и посещения людьми кладбищ может пойти волна заболеваемости коронавирусом.