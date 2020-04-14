На Луганщине увеличивается количество предприятий, производящих защитные маски

В Луганской области увеличивается количество предприятий, производящих защитные маски. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

«Производители Луганщины пытаются обеспечить население области защитными масками. Количество таких предприятий увеличивается. В то время, когда в аптеках был дефицит средств индивидуальной защиты, или они поступили в продажу по очень высокой цене, предприятия области в непростое время начали собственное производство. Это хороший пример для бизнеса», – сказал председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Так, в Рубежном на одном из подразделений НПП «Заря» наладили производство марлевых защитных масок. До введения карантинных мероприятий там занимались пошивом технических изделий и ремонтом спецодежды работников завода.

Сейчас, помимо своей основной работы, работники ежедневно изготавливают в среднем 300 защитных масок из марлевой ткани. Это позволяет своевременно обеспечивать изделиями сотрудников предприятия, а также создать стратегический резерв.

Предприятие регулярно передает защитные маски учреждениям здравоохранения Рубежного и соседних городов.

«Важно, что специально для нужд медиков города и региона начат пошив медицинских защитных халатов из специальной гидрофобной ткани. Они производятся в соответствии со всеми необходимыми требованиями», – добавили в пресс-службе.