В Донецкой области полиция зарегистрировала более 1700 заявлений о нарушении карантина

Полиция Донетчины зафиксировала более 1700 заявлений о нарушениях карантина, составлено 223 админпротокола. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Николай Семенишин на брифинге в Донецкой облгосадминистрации, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Зарегистрировано более 1700 заявлений о нарушении карантинных мероприятий. Уголовных производств по ст. 325 УК («Нарушение санитарных норм и правил по предотвращению инфекционных заболеваний» – ред.) не открывали, но задокументировано 223 административных протокола по ст. 44-3 («Нарушение правил карантина людей») Кодекса Украины об административных правонарушениях», – рассказал Семенишин.

Он добавил, что все протоколы направлены в суд, уже рассмотрен 71 админпротокол, сумма штрафов составляет больше 200 тыс. грн.

«Что касается Вербного воскресенья, хочу поблагодарить представителей всех конфессий, потому что отнеслись с пониманием, и нами не задокументировано административных нарушений и нарушений карантина во время богослужений в Вербное воскресенье. Я надеюсь, что также и Пасхальные праздники пройдут без нарушения карантинных мероприятий», – отметил начальник полиции Донетчины.

Он также рассказал, что для обеспечения карантинных мероприятий количество нарядов увеличено вдвое.

«На сегодня к охране публичного порядка в области привлечены 1300 работников полиции, 170 военнослужащих Нацгвардии, больше 90 курсантов учреждений высшего образования, 85 военнослужащих Вооруженных сил, что составляет в целом 545 нарядов», – уточнил Семенишин.

Глава полиции области напомнил, что с 28 марта в соответствии с распоряжением командующего операции Объединенных сил введен режим «Красный».

«Нами уже проверено 24700 транспортных средств и 38000 физических лиц. Возвращено в другие регионы, то есть не заехали в область, – 1750 транспортных средств и 3400 человек. А также не позволен выезд из Донецкой области 4800 транспортных средств и 7800 человек», – добавил Семенишин.