16 населенных пунктов объединились в громаду на юге Донецкой области

В Донецкой области процедуру объединения прошла еще одна громада – Кальчицкая сельская объединенная территориальная громада (ОТГ). Здесь воспользовались принципом добровольности и приняли соответствующие решения. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщает пресс-служба Донецкого регионального офиса программы «U-LEAD с Европой» на своей странице в Facebook.

Так, в Кальчицкую громаду согласились объединиться 16 населенных пунктов четырех сельских советов Никольского района: Кальчицкого, Зорянского, Касьяновского и Малоянисольского.

Как отмечается, когда только начинали работу над Перспективным планом формирования территориальных громад Донецкой области, в Никольском районе планировали создать единую на район громаду – Никольскую поселковую ОТГ. В ноябре 2018 года Кабмин утвердил изменения в Перспективный план, согласно которым в Никольском районе предусмотрели создание двух ОТГ – Никольской поселковой и Кальчицкой сельской громад.

«Дискуссии по Перспективному плану, которые велись прошлой зимой, стали толчком для нас активизировать процессы объединения. Мы воспользовались принципом добровольности и прошли всю процедуру объединения, приняли соответствующие решения. Кальчицкая громада осталась в Перспективном плане, получили положительное заключение от Донецкой ОГА. Теперь будем ждать проведения первых выборов в Кальчицкой ОТГ», – рассказала сельский голова Кальчика Надежда Рыбкина.

Все решения на уровне сельских советов и окончательное решение о создании Кальчицкой ОТГ приняли в марте. В начале апреля Донецкая ОГА направила в Центризбирком обращение о назначении первых выборов главы и депутатов сельского совета Кальчицкой ОТГ, как это предусмотрено действующим законодательством.

«Если правильно расположить социальные и инфраструктурные объекты, наладить автобусную связь между населенными пунктами, самодостаточная громада будет удобной для проживания, уверены здесь. Бюджетообразующим предприятием для Кальчика является местный карьер, в соседней Заре много земли, налог с которой – основа бюджета. Исторически Кальчик и Заря были одним советом, их разъединили в 80-х годах прошлого века. Объединение в громаду вернет историческую справедливость и восстановит идентичность жителей», – отмечается в сообщении.

Также сообщается, что по состоянию на апрель текущего года, полностью созданными в Донецкой области можно считать 13 ОТГ, которые функционируют как объединенные громады. Еще 6 громад ждали проведения первых выборов, теперь к ним присоединилась и Кальчицкая сельская ОТГ.