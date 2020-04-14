Карантин: В Донецкой ОГА рассказали об условиях посещения кладбищ в поминальные дни

Заместитель директора жилищно-коммунального хозяйства Донецкой облгосадминистрации Лариса Гусева сообщила о рекомендациях, которые нужно соблюдать при посещении кладбищ в поминальные дни. Об этом она рассказала сегодня, 14 апреля, на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Согласно тех документов, которые есть на сегодня, у нас нет прямого запрета посещения кладбищ. Но я обращаюсь к жителям области: для сохранения жизни и здоровья нужно придерживаться определенных условий при посещении кладбищ. Прежде всего, в обязательном порядке использовать защитные маски, иметь при себе документы, которые удостоверяют личность. Обязательно следует воздержаться от употребления пищи и напитков при посещении кладбищ, не собираться больше 2-х человек, чтобы не было скопления людей», – перечислила Гусева.

Она также отметила, что в области продолжаются мероприятия по благоустройству и, в том числе, по уборке кладбищ.

«По состоянию на сегодня уже расчищено 118 кладбищ силами коммунальных служб, вывезено приблизительно 2 тыс. м3 мусора. В основном на кладбищах убираются подъездные пути, главные аллеи и свалки», – пояснила замдиректора департамента.