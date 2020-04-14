Доплата к пенсии в 1 тыс. грн: Сколько переселенцев и жителей получат на Луганщине и когда

В Луганской области 268 тыс. пенсионеров получат доплату в размере 1 тыс. грн. Об этом сегодня, 14 апреля, во время брифинга для СМИ в облгосадминистрации сообщила начальник главного управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Луганской области Ольга Шарунова, передает пресс-служба ЛугОГА.

Она напомнила, что доплату получат пенсионеры, размер пенсии которых не превышает 5 тыс. грн.

Из получателей 103 тыс. чел. – внутренне перемещенные лица.

Так, доплата будет осуществляться в соответствии с «Порядком выплаты одноразовой денежной помощи в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, в сумме 1 000 грн отдельным категориям населения», утвержденным постановлением Кабинета министров Украины от 01.04.2020 под № 251 и внесенными изменениями в закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2020 год».

Шарунова отметила, что выплаты получат:

получатели пенсий, размер выплат у которых по состоянию на 1 апреля 2020 года не превышает 5 тыс. грн (это с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации пенсии, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, других доплат к пенсиям, установленных законодательством);

получатели государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью (кроме лиц с инвалидностью из их числа, которые одновременно с помощью получают пенсию в связи с потерей кормильца или государственную социальную помощь ребенку умершего кормильца, предусмотренную законом Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью»).

По словам начальника ГУ ПФУ Луганщины, начисление одноразовых выплат начнется уже в конце текущей недели и продлится в течение апреля-июня.

Ранее сообщалось, что КМУ принял решение установить с 1 апреля ежемесячную выплату в размере до 500 грн пенсионерам старше 80 лет, размер пенсии которых не превышает 9 205 грн. Кроме того, Кабмин решил выплатить пенсионерам, которые получают менее 5 тыс. грн, по 1 тыс. грн.

Напомним, по словам министра социальной политики Марины Лазебной, пенсионерам, которые получают пенсии на банковские карты, 1 тыс. грн будет зачислена автоматически, а тем, кто получает пенсию через «Укрпочту», деньги принесет почтальон.